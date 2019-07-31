В Екатеринбурге женщина зарезала своего сожителя

По версии следствия, женщина распивала с сожителем спиртные напитки. Во время застолья между ними возник конфликт, тогда обвиняемая взяла нож и вонзила его в живот мужчины, от чего тот скончался.

Полиции обвиняемая сказала, что сожитель пришел домой с ножевым ранением, но просил ее не вызывать скорую помощь, так как врачи сообщат в полицию.