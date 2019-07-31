В Екатеринбурге женщина зарезала своего сожителя
Сегодня, 16:08ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
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Екатеринбурженка во время ссоры вонзила нож в живот сожителя, теперь ей грозит до 15 лет колонии, сообщает СУ СКР по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
По версии следствия, женщина распивала с сожителем спиртные напитки. Во время застолья между ними возник конфликт, тогда обвиняемая взяла нож и вонзила его в живот мужчины, от чего тот скончался.
Полиции обвиняемая сказала, что сожитель пришел домой с ножевым ранением, но просил ее не вызывать скорую помощь, так как врачи сообщат в полицию.
Следователи собрали достаточно доказательств причастности обвиняемой к убийству, тогда женщина признала свою вину. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», наказание по которой подразумевает до 15 лет лишения свободы.
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