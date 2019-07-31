В Нижнем Тагиле школа выплатит 9-летней ученице 40 тысяч рублей за травму пальца

Девятилетняя девочка выходила на лестницу, когда ей прижало пальцы руки дверью. Ребенок получил открытый перелом ногтевой фаланги пальца и ушиб пальца с отрывом ногтевой пластины.

При проверке было установлено, что в ОУ отсутствовал медработник.

Не обеспечена должным образом охрана жизни и здоровья ребенка во время образовательного процесса. Кроме того, оказание первой помощи пострадавшей, доставка ее в медицинскую организацию, вызов скорой помощи организованы не были, рассказали в прокуратуре.