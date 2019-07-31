В Нижнем Тагиле школа выплатит 9-летней ученице 40 тысяч рублей за травму пальца
Сегодня, 10:39ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле суд взыскал в пользу ученицы школы № 87 компенсацию за травму во время перемены, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Девятилетняя девочка выходила на лестницу, когда ей прижало пальцы руки дверью. Ребенок получил открытый перелом ногтевой фаланги пальца и ушиб пальца с отрывом ногтевой пластины.
При проверке было установлено, что в ОУ отсутствовал медработник.
Не обеспечена должным образом охрана жизни и здоровья ребенка во время образовательного процесса. Кроме того, оказание первой помощи пострадавшей, доставка ее в медицинскую организацию, вызов скорой помощи организованы не были, рассказали в прокуратуре.
Суд взыскал с МБОУ СОШ № 87 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшей. К дисциплинарной ответственности привлекли виновного сотрудника школы, также ОУ обязано устранить выявленные нарушения.
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