В Верхней Салде предприятие по добыче песка полгода не платило работникам зарплату
Сегодня, 16:43ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Верхней Салде после вмешательства прокуратуры ООО «Техника горного дела» выплатило работникам долг по зарплате на сумму более 1,8 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Работники предприятия написали коллективное обращение в прокуратуру. Оказалось, что с января по май 2019 года организация не платила заработную плату 33 сотрудникам. Долг составил более 1,8 млн рублей.
Прокуратура направила заявление о взыскании с предприятия задолженности в суд, где требования прокурора полностью удовлетворили, и предприятие выплатило работникам заработную плату.
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