«Угрозы нет»: пожар в уральском заповеднике «Денежкин камень» локализован
Сегодня, 13:24ПроисшествияФото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"
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В Свердловской области за последние сутки было ликвидировано четыре лесных пожара общей площадью 160 гектаров. В заповеднике «Денежкин камень» удалось локализовать огонь на площади 120 гектаров, сообщает департамент информполитики региона.
Его площадь не разрастается. Специалистам осталось только потушить его полностью.
Сегодня лесные пожарные продолжают проводить работы на тушении 19 лесных пожаров. 10 из них уже локализованы на площади 1,3 тысячи гектаров. В общей сложности с начала года было потушено 455 лесных пожаров.
Напомним, пожар в заповеднике «Денежкин камень» начался две недели назад 17 июля. За неделю его площадь увеличилась до 65 гектаров, еще через два дня — до 120 гектаров. В тушении задействовано более 100 человек, а также семь единиц техники и один вертолет.
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