«Угрозы нет»: пожар в уральском заповеднике «Денежкин камень» локализован

Сегодня лесные пожарные продолжают проводить работы на тушении 19 лесных пожаров. 10 из них уже локализованы на площади 1,3 тысячи гектаров. В общей сложности с начала года было потушено 455 лесных пожаров.

Напомним, пожар в заповеднике «Денежкин камень» начался две недели назад 17 июля. За неделю его площадь увеличилась до 65 гектаров, еще через два дня — до 120 гектаров. В тушении задействовано более 100 человек, а также семь единиц техники и один вертолет.