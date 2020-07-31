В Екатеринбурге на 11-летнего мальчика из-за порыва ветра упал забор школы
В Екатеринбурге на территории школы № 200 на 11-летнего мальчика упал забор, в результате чего он получил травму ноги, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данному факту прокуратура начала проверку.
По предварительным данным, 29 июня на улице Крестинского порыв ветра обрушил секцию шумопоглощающего забора школы, что стало причиной травмирования 11-летнего мальчика, который проезжал в этот момент мимо на электросамокате.
Ребенок получил травму ноги, ему была оказана необходимая медицинская помощь. После осмотра места происшествия установлено, что секции требуется ремонт.
Сотрудники прокуратуры запросили в образовательном учреждении информацию о том, когда и какая организация устанавливала забор, а также кто отвечает за его надлежащую эксплуатацию. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле 11-летняя девочка получила травму головы в результате падения с качели в Парке культуры на Тагилстрое. По данному факту прокуратурой также проводится проверка.