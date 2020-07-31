В Екатеринбурге на 11-летнего мальчика из-за порыва ветра упал забор школы

По данному факту прокуратура начала проверку.

По предварительным данным, 29 июня на улице Крестинского порыв ветра обрушил секцию шумопоглощающего забора школы, что стало причиной травмирования 11-летнего мальчика, который проезжал в этот момент мимо на электросамокате.

Ребенок получил травму ноги, ему была оказана необходимая медицинская помощь. После осмотра места происшествия установлено, что секции требуется ремонт.

Сотрудники прокуратуры запросили в образовательном учреждении информацию о том, когда и какая организация устанавливала забор, а также кто отвечает за его надлежащую эксплуатацию. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.