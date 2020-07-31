В Нижнем Тагиле 10-летняя девочка выбежала на дорогу и попала под колеса машины

Водитель ехал со стороны улицы Перова в сторону улицы Жданова в прямом направлении по улице Ульяновская, когда на дорогу выбежал ребенок. Девочку доставили в больницу, предварительно, у нее тупая травма живота.

Сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что девочка шла по улице вместе с бабушкой и трехлетней сестрой. Младшего ребенка бабушка держала за руку, а старшая девочка шла впереди. Бабушка не успела среагировать, так как внучка стала перебегать дорогу первая.