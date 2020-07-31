В Нижнем Тагиле 10-летняя девочка выбежала на дорогу и попала под колеса машины
Сегодня, 21:52ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В Нижнем Тагиле 31 июля водитель автомобиля «Тойота Калдина» сбил 10-летнюю девочку, перебегавшую дорогу в неустановленном месте, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель ехал со стороны улицы Перова в сторону улицы Жданова в прямом направлении по улице Ульяновская, когда на дорогу выбежал ребенок. Девочку доставили в больницу, предварительно, у нее тупая травма живота.
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Сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что девочка шла по улице вместе с бабушкой и трехлетней сестрой. Младшего ребенка бабушка держала за руку, а старшая девочка шла впереди. Бабушка не успела среагировать, так как внучка стала перебегать дорогу первая.
Водитель рассказал, что видел, как во встречном направлении двигался автомобиль из-за которого на проезжую часть выбежала девочка. Мужчина сразу попытался затормозить, но столкновения не удалось избежать. В ГИБДД пояснили, что тормозной путь составил 27 метров, водитель был трезв.
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