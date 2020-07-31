Жительница села под Нижним Тагилом распивала водку вместе с несовершеннолетним сыном

В ходе расследования установлено, что женщина с двумя детьми проживает в доме матери и злоупотребляет алкоголем. Первый раз она уговорила 15-летнего сына распить бутылку водки на двоих в день празднования 8 марта. Сначала мальчик отказался, но мать убедила его, что ничего плохого в этом нет.

Подобная ситуация повторилась в мае, когда женщина решила отметить свой день рождения. А в начале июля на 16-летие сына она принесла уже две бутылки водки. После выпитого подросток опьянел и начал ругаться с матерью. Скандал услышали соседи и вызвали полицию.

Женщина, давая пояснения сотрудникам правопорядка, рассказала, что не видит ничего особенного в данной ситуации и что ее несовершеннолетний сын может по праздникам выпивать в ее присутствии.