Двое тагильчан сутки пытали соседа ради денег

После ночи истязаний, злоумышленники уснули, а пострадавший смог сбежать и сообщил обо всем в полицию.
На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. В квартире, где проходили пытки, полицейские задержали пьяных подозреваемых.
Позже выяснилось, что в квартире выпивали они втроем. Третий ушел за добавкой, не дождавшись его, друзья решили наведаться к соседу и позвали его к себе.
Затем они поссорились и начали избивать гостья. Третьего товарища задержали полицейские за попытку украсть алкоголь в магазине.
Задержанными истязателями оказались двое жителей Нижнего Тагила 30 и 31 лет. В настоящее время они задержаны и заключены под стражу, сообщили в пресс-группе МВД.
Напомним, что в Екатеринбурге прохожие вызвали сотрудников полиции, когда увидели неадекватного молодого человека, который бился головой о припаркованные машины и пил воду из лужи.