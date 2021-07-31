Двое тагильчан сутки пытали соседа ради денег

Двое тагильчан сутки пытали соседа ради денег
Двое тагильчан сутки пытали соседа ради денег
Сегодня, 20:17ПроисшествияФото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"
В Нижнем Тагиле задержаны двое мужчин, которые всю ночь избивали соседа, приковав его наручниками к батарее. Также уголовники угрожали пострадавшему пистолетом и вымогали у него деньги.

После ночи истязаний, злоумышленники уснули, а пострадавший смог сбежать и сообщил обо всем в полицию.

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. В квартире, где проходили пытки, полицейские задержали пьяных подозреваемых.

Позже выяснилось, что в квартире выпивали они втроем. Третий ушел за добавкой, не дождавшись его, друзья решили наведаться к соседу и позвали его к себе.

Затем они поссорились и начали избивать гостья. Третьего товарища задержали полицейские за попытку украсть алкоголь в магазине.

Задержанными истязателями оказались двое жителей Нижнего Тагила 30 и 31 лет. В настоящее время они задержаны и заключены под стражу, сообщили в пресс-группе МВД.

Напомним, что в Екатеринбурге прохожие вызвали сотрудников полиции, когда увидели неадекватного молодого человека, который бился головой о припаркованные машины и пил воду из лужи.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
полициязадержаниеНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы