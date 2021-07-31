Двое тагильчан сутки пытали соседа ради денег

В Нижнем Тагиле задержаны двое мужчин, которые всю ночь избивали соседа, приковав его наручниками к батарее. Также уголовники угрожали пострадавшему пистолетом и вымогали у него деньги.

После ночи истязаний, злоумышленники уснули, а пострадавший смог сбежать и сообщил обо всем в полицию. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. В квартире, где проходили пытки, полицейские задержали пьяных подозреваемых. Позже выяснилось, что в квартире выпивали они втроем. Третий ушел за добавкой, не дождавшись его, друзья решили наведаться к соседу и позвали его к себе. Затем они поссорились и начали избивать гостья. Третьего товарища задержали полицейские за попытку украсть алкоголь в магазине. Задержанными истязателями оказались двое жителей Нижнего Тагила 30 и 31 лет. В настоящее время они задержаны и заключены под стражу, сообщили в пресс-группе МВД. Напомним, что в Екатеринбурге прохожие вызвали сотрудников полиции, когда увидели неадекватного молодого человека, который бился головой о припаркованные машины и пил воду из лужи. Пил воду из лужи: полицейские приковали наручниками к забору свердловчанина

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