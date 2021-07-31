Кусок металла оторвался от «Мана» и пробил лобовое стекло ВАЗа в ДТП на Урале

На 19-м километре трассы «Нижние Серги — Михайловск — Арти» произошла авария. У проезжавшего по трассе «Мана» внезапно отсоединился металлический фрагмент тормозного барабана и отлетев, попал в лобовое стекло встречного ВАЗа, чем травмировал водителя. От полученных травм водитель ВАЗа скончался в больнице.

Около семи часов вечера 28 июля на трассе «Нижние Серги — Михайловск — Арти» произошла авария, похожая на эпизод из фильма «Пункт назначения», сообщает Е1. Водитель «Мана» с полуприцепом ехал в Арти. Прямо посреди дороги у тягача внезапно отсоединился металлический фрагмент тормозного барабана, отлетел и попал в лобовое стекло встречного ВАЗа. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Металлический фрагмент пробил лобовое стекло ВАЗа и попал в водителя, 1999 года рождения. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него рваную рану шеи, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и закрытый перелом шейного отдела позвоночника. Молодой человек скончался в больнице. Водитель «Мана» с полуприцепом ничего не заметил и проехал место происшествия. Сотрудникам ГИБДД не сразу удалось установить виновника аварии. Они опрашивали ее очевидцев и изучали записи с камер наблюдения. На основании записей с камер фиксации нарушений был установлен предполагаемый грузовой автомобиль, у которого отсутствует фрагмент тормозного барабана левого заднего колеса. Сотрудники розыска ГИБДД выехали, чтобы осмотреть тягач. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Личность водителя «Мана», который также является собственником автомобиля, установлена. Это мужчина 1992 года рождения. Напомним, по какой причине был отменен приговор Ленинского суда Васильеву, который устроил смертельное ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге и получил 9 лет и 3 месяца лишения свободы, прокомментировали в Свердловском областном суде. В суде объяснили отмену приговора Васильеву за смертельное ДТП на Малышева

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