«ВАЗ-2114» перевернулся в ДТП на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле

«ВАЗ-2114» перевернулся в ДТП на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле
«ВАЗ-2114» перевернулся в ДТП на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:32ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Сегодня утром 31 июля на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля марки «ВАЗ-2114» и Mitsubishi ASX.

В результате столкновения автомобилей «ВАЗ-2114» и Mitsubishi ASX на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле, оказалась заблокирована часть дороги, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». На месте аварии образовалась дорожная пробка.

ДТП произошло в утренние часы 31 июля 2021 года. Сведения о пострадавших пока отсутствуют, на место происшествия вызвана полиция.

Фото:Пописчик группы «Инцидент Нижний Тагил»

В результате столкновения с Mitsubishi ASX автомобиль «ВАЗ-2114» перевернулся на проезжей части на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле.

Напомним, на 19-м километре трассы «Нижние Серги — Михайловск — Арти» произошла авария, похожая на эпизод из фильма «Пункт назначения». У проезжавшего по трассе «Мана» внезапно отсоединился металлический фрагмент тормозного барабана и отлетев, попал в лобовое стекло встречного ВАЗа, убив водителя.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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