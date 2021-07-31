На платный карантин из-за COVID-19 на Мальдивах пожаловались туристы из Екатеринбурга

По словам пары, мужчина чувствует себя лучше, его немного лихорадит и кружится голова. У его жены проблемы со здоровьем начались еще 3–4 дня назад. У нее жар, озноб, тошнота и головокружение, пропали вкус и запах. В страховой обещали медикаменты для женщины, но ничего нет. «Ингосстрах» молчит, местная больница молчит, представитель Health center тоже не отвечает. Пока молодая пара из Екатеринбурга остается в отеле, где и жили во время отдыха. Страховая компания не дает никаких конкретных ответов.