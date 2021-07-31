На платный карантин из-за COVID-19 на Мальдивах пожаловались туристы из Екатеринбурга

Молодая семейная пара из Екатеринбурга не может вернуться с отдыха на Мальдивах, сообщает Е1. 20 июля они улетели отдыхать и во время поездки женщина заболела коронавирусом. Теперь они не могут получить никакой медицинской помощи.
При приобретении парой путевки на отдых, в памятке от «Ингосстраха» было прописано, что при положительном тесте компания берет на себя все расходы на тестирование. Туристы же с положительными результатами тестирования будут помещены на карантин в медучреждение. И при этом пребывание в карантине в больнице покрывается страховой компанией. На деле все оказалось иначе.
Мы с женой должны были улететь с Мальдив в Россию 31 июля. У нее пришел положительный ПЦР-тест. О чем мы сообщили всем, кому только можно — страховой компании, представителям отеля, местным врачам. Нас не госпитализируют, не дают никаких медикаментов, не назначено лечение. Сказали, что 31-го закроют на карантин, но в другом отеле, а не в больнице. Закроют без лечения и за свой счет,рассказывает молодая пара из Екатеринбурга.
По словам пары, мужчина чувствует себя лучше, его немного лихорадит и кружится голова. У его жены проблемы со здоровьем начались еще 3–4 дня назад. У нее жар, озноб, тошнота и головокружение, пропали вкус и запах. В страховой обещали медикаменты для женщины, но ничего нет. «Ингосстрах» молчит, местная больница молчит, представитель Health center тоже не отвечает. Пока молодая пара из Екатеринбурга остается в отеле, где и жили во время отдыха. Страховая компания не дает никаких конкретных ответов.
Напомним, сроки сдачи ПЦР-тестов для непривитых от коронавируса российских граждан, въезжающих в страну из-за рубежа, продлены Роспотребнадзором.