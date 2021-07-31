На Серовском тракте свадебный кортеж попал в аварию

На Серовском тракте свадебный кортеж попал в аварию
На Серовском тракте свадебный кортеж попал в аварию
Сегодня, 19:50ПроисшествияФото: 1МI
Сегодня вечером, 31 июля, на 276-ом километре трассы Нижний Тагил – Екатеринбург произошло массовое ДТП.

Два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком.

В настоящее время о пострадавших не сообщается, но на кадрах видно, что обе легковушки получили значительные механические повреждения.

Удар был такой силы, что отечественную легковушку развернуло и отбросило на обочину, сообщает группа «Екатеринбург-Серов» во ВКонтакте.

Напомним, что в Свердловском областном суде прокомментировали, по какой причине был отменен приговор Ленинского суда. Согласно ему Васильев, который устроил смертельное ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге, получил 9 лет и 3 месяца лишения свободы.

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