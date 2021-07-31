На Серовском тракте свадебный кортеж попал в аварию

Напомним, что в Свердловском областном суде прокомментировали, по какой причине был отменен приговор Ленинского суда. Согласно ему Васильев, который устроил смертельное ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге, получил 9 лет и 3 месяца лишения свободы.