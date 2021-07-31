О массовом сбое в работе Альфа-Банка сообщили свердловчане

Жители Свердловской области столкнулись со сбоями в работе Альфа-Банка. Многие клиенты не смогли снять наличные в терминале, а также расплатиться картой.

С проблемами свердловчане столкнулись в районе полудня. Многие из них не смогли расплатиться за обед. Сообщения о сбоях в работе Альфа-Банка начали поступать в 12:49 по московскому времени со всех регионах России, пишет Downdetector. В настоящее время специалисты банка работают над решением этой проблемы, уточнили в ведомстве. Напомним, что за звонок с рекламным предложением абоненту из Свердловской области «Альфа-банк» заплатил 350 тысяч рублей штрафа. Действия организации были оценены как информационное насилие. За информационное насилие над уральцем «Альфа-банк» заплатил 350 тысяч штрафа

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