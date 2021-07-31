Прохожие украли дорогой объектив от фотоаппарата в центре Екатеринбурга

Потерпевшие сообщили, что отлучились от скамейки на две минуты, а когда вернулись, обнаружили пропажу. Стоимость данного объектива составляет 35 тысяч рублей.
Сам факт кражи попал на видео. По записи видно, как к аппаратуре подходит мужчина и оценивает «находку», после этого оставляет все на месте и уходит со своей спутницей. Однако спустя пару метров, девушка возвращается, хватает сумку с аппаратурой, прячет её под кофту и поспешно удаляется.
После инцидента потерпевшие обратились в полицию, пишет Е1.
Напомним, что 47-летнего мужчину обвинили в краже с чужой банковской карты около 2,5 тысячи рублей. Сотрудники полиции завели на него уголовное дело.