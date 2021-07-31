Прохожие украли дорогой объектив от фотоаппарата в центре Екатеринбурга

Сам факт кражи попал на видео. По записи видно, как к аппаратуре подходит мужчина и оценивает «находку», после этого оставляет все на месте и уходит со своей спутницей. Однако спустя пару метров, девушка возвращается, хватает сумку с аппаратурой, прячет её под кофту и поспешно удаляется.