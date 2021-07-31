Прохожие украли дорогой объектив от фотоаппарата в центре Екатеринбурга

Прохожие украли дорогой объектив от фотоаппарата в центре Екатеринбурга
Прохожие украли дорогой объектив от фотоаппарата в центре Екатеринбурга
Сегодня, 16:22ПроисшествияФото: 1МI
Вчера вечером, 30 июля, неизвестные украли в Екатеринбурге на летней веранде у ресторана Si дорогой объектив от фотоаппарата. Инцидент попал на видео.

Потерпевшие сообщили, что отлучились от скамейки на две минуты, а когда вернулись, обнаружили пропажу. Стоимость данного объектива составляет 35 тысяч рублей.

Сам факт кражи попал на видео. По записи видно, как к аппаратуре подходит мужчина и оценивает «находку», после этого оставляет все на месте и уходит со своей спутницей. Однако спустя пару метров, девушка возвращается, хватает сумку с аппаратурой, прячет её под кофту и поспешно удаляется.

После инцидента потерпевшие обратились в полицию, пишет Е1.

Напомним, что 47-летнего мужчину обвинили в краже с чужой банковской карты около 2,5 тысячи рублей. Сотрудники полиции завели на него уголовное дело.

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Екатеринбург
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