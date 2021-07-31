Суд продлил арест подозреваемому уральцу в убийстве пермской туристки

По версии следствия, 28 мая 2021 года задержанный вместе со своей подругой напали на туристку, а её изрезанное тело спрятали в лесу.
Было установлено, что после расправы, злоумышленники начали проживать в палатке жертвы и тратить её деньги.
Задержанный пробудет в СИЗО до конца октября 2021 года. В настоящее время ему предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное из корыстных побуждений», пишет Е1.
Отмечается, что ранее мужчина был неоднократно судим, а также с февраля 2021 года находился под домашним арестом и скрылся в середине мая.
Напомним, что 35-летняя туристка из Перми пропала в Нижнесергинском районе Свердловской области. Она отправилась в турпоход на машине, которую обнаружили на берегу водохранилища Михайловска полицейские.