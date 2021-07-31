Тагильчане пожаловались на автоподставы при сотрудниках ГИБДД

Сразу несколько водителей из Нижнего Тагила сообщили о подставных машинах, из-за которых им пришлось нарушить ПДД. И в каждом случае поблизости дежурили сотрудники ГИБДД.

26 июля тагильчанин Александр проезжал по улице Гагарина. По словам мужчины, на дороге вблизи сплошной разметки стояла машина без знака и сигнала аварийной остановки. Молодому человеку пришлось свернуть на встречную полосу движения, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством. Сотрудники ГИБДД находились в этот момент в нескольких метрах от происходящего, сообщает водитель. Сотрудники ГАИ должны были вызвать эвакуатор и отправить авто на штрафстоянку. Но они встали за знаком пешеходного перехода и останавливали машины, вменяя им нарушение,заявил TagilCity.ru Александр Захаров. Фото: tagilcity.ru Согласно пункту 12.4 правил дорожного движения, остановка запрещается в местах, где расстояние между сплошной линией разметки (кроме обозначающей край проезжей части), разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее трех метров. По пункту 12.6 при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, водитель должен принять все возможные меры для отвода транспортного средства из этих мест. Водителю могли выписать штраф за выезд на встречную полосу через сплошную - пять тысяч рублей, а лишение прав в этой ситуации может быть наложено на срок от четырех до шести месяцев. Александр сообщил сотрудникам ГИБДД о наличии видеозаписи с регистратора, на которой видно произошедшее. Мужчину отпустили без составления протокола. Ещё один водитель Кирилл утверждает, что попался на другую уловку на автодороге Николо-Павловское — Алапаевск. По словам автомобилиста, 23 июля он ехал по дороге и недалеко от поста ДПС с прилегающей территории перед ним выехал автомобиль марки Nissan. Через некоторое время водитель этой машины резко затормозил. Кирилл был вынужден уйти от столкновения, вырулив на встречную полосу через двойную сплошную линию. В свою очередь, машина которая стояла на остановке, сняла это на камеру и передала экипажу ДПС,рассказывает мужчина в группе «Черный список Тагила» ВКонткате. Также пункт 10.5 ПДД гласит, что водителю запрещается резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Исходя из этого, водитель транспортного средства марки Nissan совершил торможение, вероятно, нарушив ПДД. Самым серьезным нарушением ПДД с пересечением двойной сплошной линии разметки считается обгон через двойную сплошную, при котором водитель сначала пересекает двойной элемент, а после идет на опережение идущих рядом транспортных средств с последующим совершением обгона,рассказывает автоюрист. Журналистом TagilCity.ru будет направлен официальный запрос в пресс-службу ГИБДД Свердловской области по работе сотрудников инспекции и выявленных нарушениях ПДД на данных участках дорог.

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