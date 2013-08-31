В Нижнем Тагиле недалеко от «Урала» перевернулся грузовик: объезд через частный сектор
31 августа 2013, 11:55Происшествия
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Как только что стало известно от пользователей городского портала TagilCity.ru, сегодня в Нижнем Тагиле перевернулся грузовик.
Случилось это по пути в поселок Кирпичный, через КТ «Урал», по улице Краснознаменной у дома №15.
В настоящее время место происшествия оцеплено сотрудниками ГИБДД. Водители совершают объезд через частный сектор, по брусчатке.
Фото: Типичный Тагильчанин.
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