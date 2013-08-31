В центре Тагила МЧС с крыши сняли нарушителя (ФОТО, ВИДЕО)
31 августа 2013, 19:40Происшествия
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Сегодня ориентировочно в 16:30 в центре Нижнего Тагила спасатели снимали человека с крыши дома по Строителей, 12.
На месте происшествия работали службы МЧС, спасательные бригады, медики. Двор был оцеплен. К балкону одной из квартир на пятом (последнем) этаже развернули пожарную лестницу, по которой трое поднялись наверх.
На настойчивые вопросы очевидцев отвечали, что на крыше сидит человек, спустив ноги: «нарушает общественный порядок». Буквально через две минуты, как на балкон забрались представители МЧС, нерадивого тагильчанина вывели из подъезда, скрутив руки.
Его посадили в патрульную машину и увезли в отделение. Поразило в данной ситуации то, что для восстановления порядка из-за одного человека на место съехались две пожарные машины, порядка пяти патрульных и скорая помощь.
Боевое развертывание и задержание.
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