В центре Тагила МЧС с крыши сняли нарушителя (ФОТО, ВИДЕО)

На месте происшествия работали службы МЧС, спасательные бригады, медики. Двор был оцеплен. К балкону одной из квартир на пятом (последнем) этаже развернули пожарную лестницу, по которой трое поднялись наверх.

На настойчивые вопросы очевидцев отвечали, что на крыше сидит человек, спустив ноги: «нарушает общественный порядок». Буквально через две минуты, как на балкон забрались представители МЧС, нерадивого тагильчанина вывели из подъезда, скрутив руки.

Его посадили в патрульную машину и увезли в отделение. Поразило в данной ситуации то, что для восстановления порядка из-за одного человека на место съехались две пожарные машины, порядка пяти патрульных и скорая помощь.

Боевое развертывание и задержание.