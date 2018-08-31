10 лет 8 месяцев получила жительница Ивделя за убийство сожителя

Жительнице Ивделя, зарезавшей сожителя в феврале 2018 года, вынесен приговор в виде 10 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.
20 февраля 41-летняя жительница Ивделя выпивала в компании двух приятелей, один из которых являлся ее бывшим сожителем.
В результате конфликта женщина ударила 42-летнего мужчину ножом в грудь, от чего тот скончался на месте происшествия. Подсудимая сама вызвала скорую помощь и полицию.
Ивдельский городской суд признал виновной 41-летнюю гражданку Ивделя в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), а также по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора).
Суд при вынесении приговора принял во внимание, что в январе 2018 года обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности, и назначил женщине наказание в виде 10 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.