10 лет 8 месяцев получила жительница Ивделя за убийство сожителя

20 февраля 41-летняя жительница Ивделя выпивала в компании двух приятелей, один из которых являлся ее бывшим сожителем.

В результате конфликта женщина ударила 42-летнего мужчину ножом в грудь, от чего тот скончался на месте происшествия. Подсудимая сама вызвала скорую помощь и полицию.

Ивдельский городской суд признал виновной 41-летнюю гражданку Ивделя в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), а также по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора).