Драка или падение? Мужчина получил травму головы на досрочных выборах в Екатеринбурге

Инцидент произошел на избирательном участке в школе №21. Пострадавшему мужчине понадобилась медицинская помощь. На место приезжала «скорая помощь», но госпитализация не понадобилась.

Причиной травмы головы якобы стала драка. Однако позже глава пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых опроверг эту информацию.

По его словам, после просмотра камер видеонаблюдения выяснялось, что мужчина был нетрезв и упал с лестницы.