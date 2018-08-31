Драка или падение? Мужчина получил травму головы на досрочных выборах в Екатеринбурге
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29 августа на одном из избирательных участков, где проходило досрочное голосование за депутатов в гордуму Екатеринбурга, мужчина получил травму головы.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел на избирательном участке в школе №21. Пострадавшему мужчине понадобилась медицинская помощь. На место приезжала «скорая помощь», но госпитализация не понадобилась.
Причиной травмы головы якобы стала драка. Однако позже глава пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых опроверг эту информацию.
По его словам, после просмотра камер видеонаблюдения выяснялось, что мужчина был нетрезв и упал с лестницы.
По итогам проверки, возможно, мужчина будет привлечен к административной ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии, пишет «Комсомольская правда».
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