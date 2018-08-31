Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе Донецка

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Александр Захарченко, возглавлявший самопровозглашённую Донецкую народную республику, был смертельно ранен во время покушения с использованием взрывчатки. Чуть позже силовые структуры ДНР сообщили о задержании подозреваемых в убийстве.
31 августа в кафе «Сефар» в центре Донецка погремел взрыв, который унёс жизнь главы республики Александра Захарченко. Также пострадали 3 человека, одним из которых является министер финансов ДНР Александр Тимофеев.
После взрыва силовые структуры закрыли въезд и выезд из города. Через некоторое время были задержаны несколько человек, которые подозреваются в покушении на Захарченко, сообщают «Известия».
По факту взрыва в Донецке Следственный комитет России возбудил дело об акте международного терроризма. Исполнять обязанности главы самопровозглашённой республики будет вице-премьер Трапезников.
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