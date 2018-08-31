Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе Донецка

31 августа в кафе «Сефар» в центре Донецка погремел взрыв, который унёс жизнь главы республики Александра Захарченко. Также пострадали 3 человека, одним из которых является министер финансов ДНР Александр Тимофеев.

После взрыва силовые структуры закрыли въезд и выезд из города. Через некоторое время были задержаны несколько человек, которые подозреваются в покушении на Захарченко, сообщают «Известия».