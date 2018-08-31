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Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе Донецка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Rian 3040499.hr .ru

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе Донецка

Сегодня, 23:50Происшествия
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