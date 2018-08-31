Многоэтажка в Екатеринбурге попала под карантин из-за случая заболевания корью

Одна из жительниц дома приехала с годовалым ребенком с отдыха в Анапе. Через несколько дней у малыша появились симптомы кори. После сдачи анализов диагноз подтвердился.

Ребенок не был привит, так как первая прививка ставится в год, но на момент поездки он был младше.

Медикам пришлось несколько раз обойти все квартиры дома, чтобы предупредить об опасности заражения. Инфекция кори может распространятся по вентиляционным каналам, то есть заражение возможно и без прямого контакта с больным.

В течение трех недель инфекционисты наблюдали за состоянием здоровья жильцов. В том числе и 123 детей, 19 из которых не были привиты из-за возраста.