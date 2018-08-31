Наркотики? Автомобиль был задержан полицией в Нижнем Тагиле

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На Валегинской, 7а в Нижнем Тагиле был остановлен автомобиль, по сообщению очевидцев, в салоне автомобиля могли находиться наркотики.
Сюжеты: Нижний Тагил
Жители Нижнего Тагила сообщили, что на Вагонке по адресу ул. Валегинская, 7а, сотрудниками полиции был задержан автомобиль, в салоне которого, по словам горожан, могли перевозиться наркотики.
Задержали каких-то людей на автомобиле, подозрение на наркотики,сообщил редакции очевидец.
Официальной информации по поводу инцидента пока не поступало.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей