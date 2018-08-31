30 человек эвакуировано из школы Екатеринбурга из-за сообщения о минировании
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31 августа около 10.00 школа №23 в микрорайоне Академический в Екатеринбурге была эвакуирована из-за сообщения о минировании.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительным данным, из помещений эвакуировали около 30 человек педагогического состава. Здание проверили на наличие опасных предметов. Полиция оцепила территорию.
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Как сообщают очевидцы, взрывчатых веществ в школе не нашли.
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Школу оцепили, всех вывели, часа 2-3 были на улице. Ничего не нашли, сейчас всех обратно запустили в здание,рассказала очевидец редакции TagilCity.ru
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пока ситуацию не комментируют, пишет Ura.ru.
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