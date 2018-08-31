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#домахорошо
30 человек эвакуировано из школы Екатеринбурга из-за сообщения о минировании
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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30 человек эвакуировано из школы Екатеринбурга из-за сообщения о минировании

Сегодня, 12:50Происшествия
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