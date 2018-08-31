30 человек эвакуировано из школы Екатеринбурга из-за сообщения о минировании

По предварительным данным, из помещений эвакуировали около 30 человек педагогического состава. Здание проверили на наличие опасных предметов. Полиция оцепила территорию.

Как сообщают очевидцы, взрывчатых веществ в школе не нашли.

Школу оцепили, всех вывели, часа 2-3 были на улице. Ничего не нашли, сейчас всех обратно запустили в здание,рассказала очевидец редакции TagilCity.ru