Помощь спасателей понадобилась туристам из Екатеринбурга на Эльбрусе

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30 августа двое туристов из Екатеринбурга, находящиеся на горе Эльбрус на высоте 3,6 тысячи метров, подали сигнал бедствия. На место выдвинулись трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщается в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии, спасателям поступило сообщение с просьбой о помощи от двух туристов из Екатеринбурга. Они оказались в опасном районе на леднике восточного склона горы Эльбрус на высоте около 3,6 тысячи метров над уровнем моря и не могли самостоятельно перебраться в безопасное место.
Трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда помогли туристам перебраться в безопасное место. Однако спускаться с гор они отказались, пишет ТАСС.
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