Помощь спасателей понадобилась туристам из Екатеринбурга на Эльбрусе

Как сообщается в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии, спасателям поступило сообщение с просьбой о помощи от двух туристов из Екатеринбурга. Они оказались в опасном районе на леднике восточного склона горы Эльбрус на высоте около 3,6 тысячи метров над уровнем моря и не могли самостоятельно перебраться в безопасное место.