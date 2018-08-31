Ранее судимый депутат из Режа подозревается в нанесении ножевого ранения

29 августа в ОВД поступила информация о нанесении ножевого ранения в микрорайоне 6-й квартал в Реже. Пострадавшим оказался местный житель 1972 года рождения. В настоящий момент правоохранительные органы занимаются поиском подозреваемого в данном тяжком преступлении. Материалы по происшествию направлены в Свердловское управление СКР.