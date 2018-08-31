Ранее судимый депутат из Режа подозревается в нанесении ножевого ранения

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50-летний депутат из Режа разыскивается за поножовщину.
Источник: Znak.com
29 августа в ОВД поступила информация о нанесении ножевого ранения в микрорайоне 6-й квартал в Реже. Пострадавшим оказался местный житель 1972 года рождения. В настоящий момент правоохранительные органы занимаются поиском подозреваемого в данном тяжком преступлении. Материалы по происшествию направлены в Свердловское управление СКР.
Жители Режа, подозревают депутата в нанесении ножевых ранений, сообщает Znak.com. Ранее он уже был судим за хулиганство и злостное нарушение правил административного надзора.
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