Священник из Барнаула подозревается в изнасиловании 13-летней девочки

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Настоятель храма Богоявления Господня в Барнауле подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девочки.
По сообщению МВД Алтайского края, священнослужитель подозревается в том, что он 20 июля 2018 года на берегу реки Обь совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней школьницы.
Сейчас священник задержан полицией. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
Если вина настоятеля будет доказана, то ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы, пишет Znak.
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