Священник из Барнаула подозревается в изнасиловании 13-летней девочки

По сообщению МВД Алтайского края, священнослужитель подозревается в том, что он 20 июля 2018 года на берегу реки Обь совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней школьницы.

Сейчас священник задержан полицией. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».