На смесителе, которым убило девочку в Нижнем Тагиле, отпечатков пальцев не обнаружено
Сегодня, 12:24ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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Экспертиза не выявила отпечатков на смесителе, которым в июне убило 9-летнюю девочку во дворе Ленинградского проспекта Нижнего Тагила. Напомним, водопроводный кран упал на голову ребёнка с девятого этажа, и после его смерти было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно результатам экспертизы, на смесителе отсутствуют отпечатки пальцев мальчика 2012 года рождения, который признался, что это он бросил смеситель с балкона, однако обнаружены биологические следы, принадлежащие не ему и не его родителям, а неизвестной личности женского пола.
С самого начала всё дело строилось на признании мальчика, но результаты экспертизы противоречат его словам. Нам это кажется странным, но пока мы ждём итога расследования,рассказали TagilCity.ru родственники погибшей.
Оперативный комментарий в следственном отделе Дзержинского района получить не удалось.
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