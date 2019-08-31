На смесителе, которым убило девочку в Нижнем Тагиле, отпечатков пальцев не обнаружено

Согласно результатам экспертизы, на смесителе отсутствуют отпечатки пальцев мальчика 2012 года рождения, который признался, что это он бросил смеситель с балкона, однако обнаружены биологические следы, принадлежащие не ему и не его родителям, а неизвестной личности женского пола.