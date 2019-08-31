На Урале мужчина в наушниках погиб под колёсами поезда
Сегодня, 11:56ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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30 августа на 1770 км второго пикета перегона «Подволошная — Первоуральск» под колёсами поезда погиб 24-летний мужчина, сообщает пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.
По предварительным данным, мужчина переходил пути в наушниках и не слышал звука приближающегося поезда. Машинист подал сигнал и применил экстренное торможение, но состав не успел затормозить. Мужчина скончался на месте.
В СК сообщили, что погибший переходил пути в неположенном месте. Следственные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
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