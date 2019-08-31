В Екатеринбурге женщина на иномарке сбила семилетнего ребёнка
Сегодня, 21:43ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Инцидент произошёл днём 31 августа во дворе дома № 27 на улице Циолковского. Семилетний мальчик шёл на детскую площадку, когда на него наехала Infiniti EX35, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Сюжеты: Екатеринбург
Женщина, находившаяся за рулём, заявила полицейским, что двигалась по дворовому проезду со скоростью 10–15 километров в час. У подъезда с левой стороны стояли припаркованные автомашины, из-за которых неожиданно выбежал мальчик.
От наезда ребёнок упал, позже его доставили в больницу с травмой головы и переломом ноги. По факту произошедшего ДТП начато дознание.
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Днём ранее в уральской столице мужчина-пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте и попал под колеса МАЗа. Пострадавший был госпитализирован, однако от полученных травм скончался в карете скорой помощи.
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