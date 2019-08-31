В Екатеринбурге женщина на иномарке сбила семилетнего ребёнка

Женщина, находившаяся за рулём, заявила полицейским, что двигалась по дворовому проезду со скоростью 10–15 километров в час. У подъезда с левой стороны стояли припаркованные автомашины, из-за которых неожиданно выбежал мальчик.

От наезда ребёнок упал, позже его доставили в больницу с травмой головы и переломом ноги. По факту произошедшего ДТП начато дознание.