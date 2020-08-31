Хлебокомбинат «СМАК» попросил помощи у свердловских властей после пожара

Кроме того, руководство АО «СМАК» сообщило, что в ближайшее время частично восстановят производство продукции на заводе, несмотря на обширную площадь, которая пострадала от пожара. Выявлена и причина такого быстрого распространения огня. Оказалось, что здание имеет полые деревянные перекрытия, из-за которым ничего не препятствовало дальнейшему бесконтрольному процессу горения.