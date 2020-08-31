У екатеринбуржца за рулем «Яндекс.Такси» остановилось сердце

У екатеринбуржца за рулем «Яндекс.Такси» остановилось сердце

Сегодня, 21:51ПроисшествияPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В Екатеринбурге во время рабочей смены скончался водитель, который работал с агрегатором «Яндекс.Такси», у мужчины остановилось сердце, сообщает Е1.

Жителю столицы Урала было 36 лет. Около девяти утра он вез пассажиров, и в этот момент ему стало плохо. Водитель успел остановиться на паркинге, после этого скончался.

От этого никто не застрахован. Он не работал на износ, вчера отдыхал весь день. До этого на здоровье не жаловался, всегда был на позитиве, рассказал мужчина, который сдавал умершему в аренду машину.

По совам мужчины, он только сдает машины в аренду, а водители сами решают с каким агрегатором им работать, с «Яндексом» они никак не связаны и не являются партнерами компании.

Напомним, в августе жительница Екатеринбурга пожаловалась на водителя «Яндекс.Такси» из-за того, что он не хотел принимать оплату промокодом, мотивируя это тем, что его не существует. После этого служба такси заблокировала этого водителя, и он не смог больше выполнять заказы.

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