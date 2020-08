В Екатеринбурге из окна городской больницы № 40 выпала пациентка. Это второй случай за две недели, пишет Ура.ру.

По информации источника издания, женщина осталась жива, ее продолжают лечить, но в уже травматологии. В пресс-службе больницы отказались комментировать инцидент. Данный случай — второй за две недели. 20 августа из окна этой же больницы выпал 78-летний мужчина. Он скончался на месте. Напомним, что в инфекционном отделении ГКБ № 40 проходят лечение больные коронавирусом. В больничном городке есть два высоких здания: хирургический и терапевтический корпусы.

