В Екатеринбурге из-за пожара на хлебозаводе СМАК эвакуировали весь персонал

В Екатеринбурге из-за пожара на хлебозаводе СМАК эвакуировали весь персонал

Сегодня, 09:47ПроисшествияPhoto: е1.ru
В Екатеринбурге горит хлебозавод СМАК, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

В центре Екатеринбурга загорелось здание хлебзавода СМАК. Весь персонал эвакуирован, на месте работают спецслужбы.

Как сообщают в МЧС по Свердловской области, в 08.57 поступило сообщение о пожаре на территории Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК.

По предварительной информации горит кабель внутри двухэтажного здания цеха, возможна угроза перехода его на кровлю.

На месте пожара работает 14 единиц техники, 46 человек личного состава. Принимаются все меры к локализации огня.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Пожар
Photo:e1.ru

Напомним, что на шахте тагильского ВГОКа из-за задымления эвакуировали 175 горняков.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
пожархлебокомбинатЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы