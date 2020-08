В Екатеринбурге из-за пожара на хлебозаводе СМАК эвакуировали весь персонал

В Екатеринбурге горит хлебозавод СМАК, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

В центре Екатеринбурга загорелось здание хлебзавода СМАК. Весь персонал эвакуирован, на месте работают спецслужбы. Как сообщают в МЧС по Свердловской области, в 08.57 поступило сообщение о пожаре на территории Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК. По предварительной информации горит кабель внутри двухэтажного здания цеха, возможна угроза перехода его на кровлю. На месте пожара работает 14 единиц техники, 46 человек личного состава. Принимаются все меры к локализации огня. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Пожар Photo: e1.ru Напомним, что на шахте тагильского ВГОКа из-за задымления эвакуировали 175 горняков.

