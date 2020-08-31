В Нижнем Тагиле ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами после падения из окна

В Нижнем Тагиле ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами после падения из окна

Сегодня, 13:36ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле 30 августа из окна на первом этаже дома на улице Зари выпала девочка, в результате она получила травмы и была госпитализирована, сообщают TagilCity.ru очевидцы.

На место происшествия выехали сотрудники отдела полиции № 17.

В квартире проживает 37-летняя женщина, которая одна воспитывает семилетнюю дочь. Женщина с недавнего времени поставлена на учёт, так как была замечена в употреблении спиртного, она привлекалась к административной ответственности, рассказали TagilCity.ru в пресс-служб МУ МВД «Нижнетагильское».

Установлено, что утром женщина ушла на работу, а девочка осталась дома одна.

С тяжёлыми травмами ребенок госпитализирован в больницу.

Напомним, что в июле в Нижнем Тагиле из окна многоэтажки выпал подросток, он скончался в больнице.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
происшествиеребенококноНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы