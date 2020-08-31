В Нижнем Тагиле ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами после падения из окна

На место происшествия выехали сотрудники отдела полиции № 17.
В квартире проживает 37-летняя женщина, которая одна воспитывает семилетнюю дочь. Женщина с недавнего времени поставлена на учёт, так как была замечена в употреблении спиртного, она привлекалась к административной ответственности, рассказали TagilCity.ru в пресс-служб МУ МВД «Нижнетагильское».
Установлено, что утром женщина ушла на работу, а девочка осталась дома одна.
С тяжёлыми травмами ребенок госпитализирован в больницу.
Напомним, что в июле в Нижнем Тагиле из окна многоэтажки выпал подросток, он скончался в больнице.