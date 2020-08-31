В Свердловской области мужчина с обрезом попытался ограбить инкассаторов

Ограбление мужчина попытался совершить в отделении «Сбербанка» Верхней Пышмы, находящееся на улице Петрова.
Мужчина был один, угрожал каким-то предметом, который напоминал обрез ружья. Он смог отнять сумку с деньгами, в которой находилось от двух до восьми миллионов, сообщает инсайдер.
В МВД не прокомментировали данный инцидент, направили обращаться с запросом в «Сбербанк».
Пресс-служба «Сбербанка» не смогла подтвердить факт ограбления.
Попытка была, но у нас ничего не похищено. Ни клиенты, ни сотрудники банка не пострадали, ответили представители банка.
24 августа на Урале мужчина обстрелял из ружья мужчину и его 14-летнюю дочь. Мужчина и девочка получили огнестрельные ранения в области головы, тела и рук.