В Свердловской области мужчина с обрезом попытался ограбить инкассаторов

В Свердловской области мужчина с обрезом попытался ограбить инкассаторов

Сегодня, 17:23ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В отделении «Сбербанка» мужчина, вооруженный напоминающим обрез ружья предметом, попытался отнять сумку с деньгами у инкассаторов, пишет E1 со ссылкой на инсайдера.

Ограбление мужчина попытался совершить в отделении «Сбербанка» Верхней Пышмы, находящееся на улице Петрова.

Мужчина был один, угрожал каким-то предметом, который напоминал обрез ружья. Он смог отнять сумку с деньгами, в которой находилось от двух до восьми миллионов, сообщает инсайдер.

В МВД не прокомментировали данный инцидент, направили обращаться с запросом в «Сбербанк».

Пресс-служба «Сбербанка» не смогла подтвердить факт ограбления.

Попытка была, но у нас ничего не похищено. Ни клиенты, ни сотрудники банка не пострадали, ответили представители банка.

24 августа на Урале мужчина обстрелял из ружья мужчину и его 14-летнюю дочь. Мужчина и девочка получили огнестрельные ранения в области головы, тела и рук.

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