В Свердловской области мужчина с обрезом попытался ограбить инкассаторов

В отделении «Сбербанка» мужчина, вооруженный напоминающим обрез ружья предметом, попытался отнять сумку с деньгами у инкассаторов, пишет E1 со ссылкой на инсайдера.

Ограбление мужчина попытался совершить в отделении «Сбербанка» Верхней Пышмы, находящееся на улице Петрова. Мужчина был один, угрожал каким-то предметом, который напоминал обрез ружья. Он смог отнять сумку с деньгами, в которой находилось от двух до восьми миллионов, сообщает инсайдер. В МВД не прокомментировали данный инцидент, направили обращаться с запросом в «Сбербанк». Пресс-служба «Сбербанка» не смогла подтвердить факт ограбления. Попытка была, но у нас ничего не похищено. Ни клиенты, ни сотрудники банка не пострадали, ответили представители банка. 24 августа на Урале мужчина обстрелял из ружья мужчину и его 14-летнюю дочь. Мужчина и девочка получили огнестрельные ранения в области головы, тела и рук. На Урале мужчина обстрелял из винчестера своего знакомого и его дочь

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter