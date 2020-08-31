В Свердловской области задержали получавших приказы с зоны фальшивомонетчиков

В Свердловской области задержали получавших приказы с зоны фальшивомонетчиков

Сегодня, 17:51ПроисшествияPhoto: Валерий Горелых
В Свердловской области задержали фальшивомонетчиков, подделывавших пятитысячные купюры, руководили группировкой двое заключенных, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Преступников удалось поймать благодаря совместным усилиям УЭБ и ПК ГУ МВД по Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу в ходе оперативно-профилактической операции «Купюра». Данная операция направлена на выявление фальшивомонетчиков.

Сотрудники идентифицировали группу лиц, занимавшимся изготовлением и распространением фальшивых купюр высокого качества. В ходе обысков было изъято 14 купюр номиналом пять тысяч рублей.

Организаторами группировки фальшивомонетчиков оказались двое заключенных, осужденных ранее за имущественные преступления. Преступники находили изготовителей поддельных купюр через интернет, затем просили делать «закладки». Сообщники организаторов группировки изымали подделки из «закладок» и занимались дальнейшим распространением в магазинах различных городов Свердловской области.

На текущий момент возбуждено уголовное дело, преступникам грозит до восьми лет лишения свободы, сообщил глава пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.

Летом 2020 года в Асбесте был задержан мужчина, пытавшийся внести на свой счет 900 тысяч поддельных купюр. Фальшивки были выявлены сотрудниками банка с помощью специального оборудования.

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