За три дня в Нижнем Тагиле и Пригороде произошли четыре пожара

Четыре пожара произошли за период с 28 по 30 августа в Нижнем Тагиле, сообщает ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и ГГО.

28 августа поступило сообщение о пожаре в селе Николо-Павловское. Горел частный жилой дом, на площади четыре квадратных метра повреждено имущество. В результате пожара погиб владелец дома — мужчина 1967 года рождения. Предположительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем погибшего. Пожар в Николо-Павловском Photo: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО В этот же день сотрудники ГИБДД за территорией коллективного сада «Мокрая Ольховка» обнаружили сгоревший автомобиль «ВАЗ-2106», который по данным ГИБДД был угнан накануне. Предварительной причиной стал поджог. Пожар на "Мокрой ольховке" Photo: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО 29 августа поступило сообщение о пожаре многоэтажном жилом доме по проспекту Дзержинского. На третьем этаже горело имущество на площади девять квадратных метров. Пожару был присвоен ранг повышенной сложности, эвакуированы восемь человек. По предварительным данным, причиной возникновение пожара названо неосторожное обращение с огнем при курении владельца комнаты. Пожар на проспекте Дзержинского Photo: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО 30 августа в 20.09 случился пожар в коллективном саду № 6 УВЗ. Площадь возгорания составил 20 квадратных метров, повреждены кровля, чердачное перекрытие и стены частного садового дома. Причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем. Напомним, что 24 августа в Нижнем Тагиле на улице Пихтовая произошёл пожар, было эвакуировано пять человек. В Нижнем Тагиле из-за пожара в многоэтажке эвакуировали пять жильцов

