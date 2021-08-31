Из-за массового отравления хоккеистов спорткомплекс на Урале проверил Роспотребнадзор

Из-за массового отравления хоккеистов спорткомплекс на Урале проверил Роспотребнадзор
Из-за массового отравления хоккеистов спорткомплекс на Урале проверил Роспотребнадзор
Сегодня, 11:12ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
В спортивном комплексе «Курганово», который располагается под Екатеринбургом, стартовала проверка Роспотребнадзора. Причиной стала жалоба на массовое отравление юных хоккеистов во время спортивных сборов.

Дети приехали на мероприятие в минувшие выходные. Часть из них питалась в столовой, пишет Е1 со ссылкой на одну из мам.

Она рассказала, что у ее сына 2009 года рождения к вечеру началась сильная рвота и повысилась температура. Уже порядка 10 человек из команды, по словам женщины, заболели. Она добавила, что после обзвона родителей детей из других команд оказалось, что там тоже есть заболевшие. В результате родители написали обращения в Роспотребнадзор и правительство.

В Роспотребнадзоре наличие жалобы подтвердили. Там заявили, что 30 августа прошла выездная проверка. Был осмотрен пищеблок, персонал и документация. Также были взяты пробы на исследования.

Никаких экстренных уведомлений о случаях заболевания в «Курганово» кишечной инфекцией не поступало, отметили в ведомстве. Однако эпидемиологическое расследование начато.

В спорткомплексе подтвердили информацию о проверке. Однако уверили, что речи о массовом заболевании не идет.

Напомним, в ресторане Санкт-Петербурга отравились школьники из Екатеринбурга. Число пострадавших составило 13 человек. Дети были госпитализированы с пищевым отравлением. После происшествия кафе проверяют надзорные органы, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному Минздраву проконтролировать ситуацию.

Сюжеты:
Екатеринбург
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