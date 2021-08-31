Молодой человек из ревности зарезал своего обидчика в Екатеринбурге штык-ножом

Утром девушка убедила своего бывшего возлюбленного, с которым она прожила 4 года, но затем ушла к другому, пойти в полицию и написать явку с повинной, что молодой человек и сделал. По указанному им адресу действительно был обнаружен труп потерпевшего, у которого остался 12-летний сын.