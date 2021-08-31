Молодой человек из ревности зарезал своего обидчика в Екатеринбурге штык-ножом

Молодой человек из ревности зарезал своего обидчика в Екатеринбурге штык-ножом
Молодой человек из ревности зарезал своего обидчика в Екатеринбурге штык-ножом
Сегодня, 14:42ПроисшествияФото: 1MIЕкатеринбург
Ревнивый убийца после четырехлетних отношений с девушкой нанес оппоненту множественные ранения ножом в Екатеринбурге.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга 2 сентября 2021 года проведет предварительное слушание дела об убийстве молодого мужчины, произошедшего 16 августа 2021 года. В ту ночь, проникнув через окно в дом своей возлюбленной, убийца нанес потерпевшему 14 колюще-режущих ударов в область шеи и туловище. Потерпевший скончался на месте.

На месте происшествия были проведены все необходимые следственные действия, экспертизы и допрошены свидетели, заявили в СУ СКР по Свердловской области.

«Виновная» в происшедшем молодая девушка в момент убийства даже не проснулась, а после совершения преступления, подозреваемый разбудил ее, и они вместе укрылись в одной из квартир на Широкой Речке.

Утром девушка убедила своего бывшего возлюбленного, с которым она прожила 4 года, но затем ушла к другому, пойти в полицию и написать явку с повинной, что молодой человек и сделал. По указанному им адресу действительно был обнаружен труп потерпевшего, у которого остался 12-летний сын.

Напомним, недавно в Екатеринбурге судом присяжных был оправдан подозреваемый в убийстве ножом своего собутыльника, когда потерпевший неожиданно напал на подозреваемого после совместного распития спиртного. Присяжные сочли действия подозреваемого необходимой самообороной.

Сюжеты:
Екатеринбург
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