Потоп начался из-за крупной аварии вблизи бара «Американка» в Екатеринбурге

Потоп начался из-за крупной аварии вблизи бара «Американка» в Екатеринбурге
Потоп начался из-за крупной аварии вблизи бара «Американка» в Екатеринбурге
Сегодня, 21:10ПроисшествияФото: скриншот видео Znak.com
В самом центре Екатеринбурга начался сильный потоп. Инцидент произошел на улице Вайнера и улице Малышева. Вода появилась из-под плитки у бара «Американка». Она стекает в сторону улицы 8 Марта по дороге Малышева.

В результате вода начала топить подземный переход на перекрестке Вайнера — Малышева. Как стало известно, авария случилась на сети, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу ЕМУП «Водоканал». Там отметили, что на место инцидента отправилась бригада, которая определит, где именно случилась авария, после чего перекроет воду.

На данный момент неизвестно, станут ли перекрывать воду в зданиях.

Видео:Znak.com

Напомним, 24 августа в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге забил фонтан с горячей водой. Инцидент случился на пересечении улиц Калинина и Орджоникидзе.

Сюжеты:
Екатеринбург
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