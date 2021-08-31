Потоп начался из-за крупной аварии вблизи бара «Американка» в Екатеринбурге

В результате вода начала топить подземный переход на перекрестке Вайнера — Малышева. Как стало известно, авария случилась на сети, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу ЕМУП «Водоканал». Там отметили, что на место инцидента отправилась бригада, которая определит, где именно случилась авария, после чего перекроет воду.
На данный момент неизвестно, станут ли перекрывать воду в зданиях.
Напомним, 24 августа в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге забил фонтан с горячей водой. Инцидент случился на пересечении улиц Калинина и Орджоникидзе.