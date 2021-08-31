Потоп начался из-за крупной аварии вблизи бара «Американка» в Екатеринбурге

В самом центре Екатеринбурга начался сильный потоп. Инцидент произошел на улице Вайнера и улице Малышева. Вода появилась из-под плитки у бара «Американка». Она стекает в сторону улицы 8 Марта по дороге Малышева.

В результате вода начала топить подземный переход на перекрестке Вайнера — Малышева. Как стало известно, авария случилась на сети, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу ЕМУП «Водоканал». Там отметили, что на место инцидента отправилась бригада, которая определит, где именно случилась авария, после чего перекроет воду. На данный момент неизвестно, станут ли перекрывать воду в зданиях. Видео: Znak.com Напомним, 24 августа в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге забил фонтан с горячей водой. Инцидент случился на пересечении улиц Калинина и Орджоникидзе. «Гейзер» с кипятком забил из-под земли на Уралмаше в Екатеринбурге

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