Предлагали выкупить вино: «молдаване» обманывали пенсионеров в Екатеринбурге

Предлагали выкупить вино: «молдаване» обманывали пенсионеров в Екатеринбурге
Предлагали выкупить вино: «молдаване» обманывали пенсионеров в Екатеринбурге
Сегодня, 22:48ПроисшествияФото: В.Н. Горелых
Двое мужчин 33 и 22 лет под видом уроженцев Молдавии обманывали пожилых граждан в Екатеринбурге. Для хищения чужих денег они придумали схему с «вином на таможне». Об этом TagilCity.ru сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, мужчины на улице знакомились с пенсионерами и просили денег, поскольку у них, якобы, таможня задержала фуры с вином и необходимо оплатить крупный налог. Мошенники обещали, что в случае оказания помощи пенсионеры получат на банковский счет на 500 тысяч больше, чем дадут сейчас. Для того, чтобы убедить жертв, мужчины в качестве залога давали свердловчанам свои деньги. Как потом выяснялось, те были бутафорскими.

В результате оба задержанных ранее уже имели проблемы с законом, они были судимы за аналогичные преступления. После каждого мошеннического действия подозреваемые меняли автомобиль, так как именно на нем возили своих жертв в банк для снятия денег или оформления кредита.

Фото:В.Н. Горелых

Напомним, 76-летняя пенсионерка из Екатеринбурга перевела телефонным аферистам мошенникам 819 тысяч рублей, которые копила 20 лет. Обратившись в полицию, пенсионерка рассказала, что раньше никогда не слышала о таких видах преступления.

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Екатеринбург
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