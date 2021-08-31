Предлагали выкупить вино: «молдаване» обманывали пенсионеров в Екатеринбурге

Двое мужчин 33 и 22 лет под видом уроженцев Молдавии обманывали пожилых граждан в Екатеринбурге. Для хищения чужих денег они придумали схему с «вином на таможне». Об этом TagilCity.ru сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, мужчины на улице знакомились с пенсионерами и просили денег, поскольку у них, якобы, таможня задержала фуры с вином и необходимо оплатить крупный налог. Мошенники обещали, что в случае оказания помощи пенсионеры получат на банковский счет на 500 тысяч больше, чем дадут сейчас. Для того, чтобы убедить жертв, мужчины в качестве залога давали свердловчанам свои деньги. Как потом выяснялось, те были бутафорскими. В результате оба задержанных ранее уже имели проблемы с законом, они были судимы за аналогичные преступления. После каждого мошеннического действия подозреваемые меняли автомобиль, так как именно на нем возили своих жертв в банк для снятия денег или оформления кредита. Фото: В.Н. Горелых Напомним, 76-летняя пенсионерка из Екатеринбурга перевела телефонным аферистам мошенникам 819 тысяч рублей, которые копила 20 лет. Обратившись в полицию, пенсионерка рассказала, что раньше никогда не слышала о таких видах преступления. Копила 20 лет: мошенники «развели» бабушку из Екатеринбурга на 819 тысяч

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