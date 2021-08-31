В избиении соседа по гаражу обвинили депутата из Артемовска

Пострадавший Сергей пояснил, что на протяжении двух месяцев неоднократно просил депутата привести территорию вокруг гаража последнего в порядок, однако Шабанов оставлял эти просьбы без внимания.
Развязка конфликта произошла 28 августа, когда потерпевший находился внутри своего гаража, пишет телеграм-канал «Говорит Москва».
Без видимых причин, Шабанов зашел в мой гараж и стал наносить мне удары, повалил на землю и принялся пинать ногами, заявил Сергей.
Данный инцидент пока никак не прокомментировали представители местного УВД и горсовета.