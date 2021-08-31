Влетел в грузовик: в ДТП на свердловской трассе погиб пассажир праворульного Nissan

Влетел в грузовик: в ДТП на свердловской трассе погиб пассажир праворульного Nissan
Влетел в грузовик: в ДТП на свердловской трассе погиб пассажир праворульного Nissan
Сегодня, 20:22ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области
ДТП, в котором погиб пассажир, утром 31 августа устроил водитель Nissan Primera Camino. Инцидент случился на шестом километре дороги Тугулым — Заводоуспенское.

Водитель, управляя иномаркой, допустил выезд на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовиком Shacman. В аварии скончался 40-летний мужчина — пассажир иномарки. Он ехал на переднем пассажирском сиденье праворульной машины. Именно туда пришелся основной удар, сообщает E1 со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Свердловской области.

Сам 31-летний водитель Nissan не пострадали, его стаж вождения составляет 11 лет. За рулем он, как и водитель грузовика, находился в трезвом состоянии. Водитель Shacman объяснил, что иномарка резко встала в его полосу, поэтому он и не успел избежать столкновения.

Фото:ГИБДД по Свердловской области

Напомним, 30 августа, после столкновения с ГАЗелью на Полевском тракте, погиб водитель автомобиля Lada с прицепом. Еще четыре человека пострадали. Водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу движения.

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