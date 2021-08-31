Влетел в грузовик: в ДТП на свердловской трассе погиб пассажир праворульного Nissan

Сам 31-летний водитель Nissan не пострадали, его стаж вождения составляет 11 лет. За рулем он, как и водитель грузовика, находился в трезвом состоянии. Водитель Shacman объяснил, что иномарка резко встала в его полосу, поэтому он и не успел избежать столкновения.