За сутки 19 лесных пожаров ликвидированы в Свердловской области

За сутки 19 лесных пожаров ликвидированы в Свердловской области
За сутки 19 лесных пожаров ликвидированы в Свердловской области
Сегодня, 15:42ПроисшествияФото: pixabay.com
За сутки с 30 по 31 августа в Свердловской области силами спасателей были полностью потушены 19 пожаров на площади 447 гектаров, сообщает департамент информационной политики.

Однако 42 все еще действуют на территории области. Их общая площадь составляет 7,6 тысячи гектаров. Из них 36 локализованы на территории 7,1 тысячи гектаров.

С возгоранием продолжают борьбу 824 человека. Кроме того, используется 232 единицы техники.

Отмечается, что сейчас угроза распространения пожаров на населенные пункты и объекты экономики отсутствует. В окрестностях проведена опашка, а также круглосуточно окарауливаются пожары силами временных постов.

Обстановка также контролируется при помощи беспилотников.

Напомним, на территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Он требует соблюдения дополнительных правил пожарной безопасности.

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