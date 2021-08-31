За сутки 19 лесных пожаров ликвидированы в Свердловской области

Однако 42 все еще действуют на территории области. Их общая площадь составляет 7,6 тысячи гектаров. Из них 36 локализованы на территории 7,1 тысячи гектаров.
С возгоранием продолжают борьбу 824 человека. Кроме того, используется 232 единицы техники.
Отмечается, что сейчас угроза распространения пожаров на населенные пункты и объекты экономики отсутствует. В окрестностях проведена опашка, а также круглосуточно окарауливаются пожары силами временных постов.
Обстановка также контролируется при помощи беспилотников.
Напомним, на территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Он требует соблюдения дополнительных правил пожарной безопасности.