Завернутый в пакет труп собаки с поводком обнаружили жители Екатеринбурга

Труп собаки с поводком, который был завернут в пакет, на газоне на перекрестке улиц Щорса-Серова обнаружили екатеринбуржцы. Об этом рассказала одна из местных жительниц Анастасия.

По ее словам, предположительно, собака могла быть задушена. Труп также никто не спешил убирать с газона. Анастасия отметила, что соседи хотят, чтобы тот, кто убил животное, понес наказание, сообщает Ура.ру. Также она подчеркнула, что вблизи от места обнаружения трупа расположены три школы, в связи с чем мимо мертвой собаки гуляют дети. Анастасия оставила обращение по номеру «112». В полицию заявлений по данному факту не поступало, отметили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. Напомним, 3 июня стало известно, что жители поселка Полеводство под Екатеринбургом обнаружили за своими домами трупы животных — собак, кошек и крупного рогатого скота — в мешках. Разлагающиеся тела привлекали множество насекомых, от них исходил ужасный запах. Трупы животных обнаружили за своими домами жители поселка под Екатеринбургом

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