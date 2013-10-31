56 тагильчан в 2013 году были привлечены за нарушение правил хранения оружия

С начала 2013 года зафиксировано 36 утрат и хищений оружия, в то время как в прошлом году подобных заявлений было всего 12. А за нарушение правил хранения и ношения гражданского оружия по статье 20.8 КоАП в 2013 году к административной ответственности были привлечены 56 человек. В прошлом году за такой же период в полиции составили 87 протоколов.

Регулярно сотрудники полиции проводят беседы с владельцами оружия по соблюдению ими всех необходимых правил. На приеме в отделе лицензионно-разрешительной работы тагильчанам выдают памятки под подпись, которые находятся в наблюдательных делах. Так что теоретическую базу в данном вопросе тагильчане получают сполна.

Согласно Постановлению Правительство Свердловской области в 2013 году в тагильской полиции было зафиксировано 10 фактов добровольной сдачи оружия. Так, жителями Тагила и Горноуральского городского округа сдано 8 единиц гладкоствольного оружия, 1 единица газового оружия, 21 выстрел от авипушки и 229 патронов. В полиции напоминают, что при добровольной сдаче незаконно хранящихся предметов вооружения все граждане освобождаются от уголовной ответственности.

После проведения проверки и исследования добровольно сданного оружия и боеприпасов, выносятся заключения о выплате денежного вознаграждения. В настоящее время по шести материалам документы направлены в Департамент общественной безопасности Свердловской области для выплаты денежных средств гражданам говорит начальник отдела лицензионно-разрешительной работы ММУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник полиции Игорь Давыдов.

Уважаемые владельцы гражданского оружия! Особое внимание обращайте на своевременное продление разрешительных документов (по закону за месяц до окончания срока), чтобы в дальнейшем не быть привлеченными к административной ответственности и во избежание изъятия оружия.