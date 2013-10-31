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56 тагильчан в 2013 году были привлечены за нарушение правил хранения оружия
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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56 тагильчан в 2013 году были привлечены за нарушение правил хранения оружия

31 октября 2013, 09:40Происшествия
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