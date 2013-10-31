Минус более 1500 пачек сигарет на прилавках Нижнего Тагила: полиция провела рейд

Под пристальное внимание попадали именно случаи, когда сигареты продавали несовершеннолетним детям, либо же если табачные изделия реализовывали на расстоянии ближе, чем 100 метров от учебного заведения.

Так, на Вагонке изъяли 1794 пачек сигарет различного наименования из магазина по улице Орджоникидзе, 33. Табачные изделия здесь продавали как раз с нарушением статьи 19 Федерального закона №15, и в отношении директора магазина был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена». Материалы по делу направлены в Мировой суд Дзержинского района.

Кроме того, под внимание попал павильон на остановочном комплексе «Площадь славы», где сигареты продали несовершеннолетнему. Полицейские стали свидетелями этого инцидента, и продавца павильона привлекли к административной ответственности.

Напомним, Кодекс об административных правонарушениях предусматривает следующие штрафы в данных ситуациях: на граждан в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей; на должностных лиц – от 3 до 4 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 до 40 тысяч рублей.

Кстати, не так давно запретили торговать сигаретами магазину «Пятерочка», который находится на 94 метра от школы №3.