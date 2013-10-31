Полиция разыскивает убийцу бизнесмена, который уехал в сторону Нижнего Тагила. Необходима помощь граждан (ВИДЕО 18+)
31 октября 2013, 14:55Происшествия
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Напомним, в конце сентября в придорожном кафе произошло убийство. В 50-летнего предпринимателя выстрелил 3 раза неизвестный, который затем скрылся на своем автомобиле, уехав в направлении Нижнего Тагила.
Полиция уже вычислила предполагаемого убийцу. Им является 57-летний бизнесмен Хвтисо Аквсентович Чачхиани. Правоохранительные органы сообщают приметы этого человека: рост 165-170 см, крепкого телосложения. Может передвигаться на автомашине Toyota Highlander белого цвета, предположительно, с государственным регистрационным знаком У559ЕЕ.
По версии следствия, убитый был должен разыскиваемому бизнесмену крупную сумму денег.
Всех, кто знает что-либо о нахождении этого человека правоохранители просят сообщить по телефонам: 8(34368) 4-34-46, 5-30-40, 8 (34368) 5-36-92, либо по номеру «02».
Видео с сайта kp.ru.
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