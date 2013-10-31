Полиция разыскивает убийцу бизнесмена, который уехал в сторону Нижнего Тагила. Необходима помощь граждан (ВИДЕО 18+)

Полиция уже вычислила предполагаемого убийцу. Им является 57-летний бизнесмен Хвтисо Аквсентович Чачхиани. Правоохранительные органы сообщают приметы этого человека: рост 165-170 см, крепкого телосложения. Может передвигаться на автомашине Toyota Highlander белого цвета, предположительно, с государственным регистрационным знаком У559ЕЕ.