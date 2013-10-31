Тагильчанина арестовали за 30-миллионный «откат»
Родившийся в Нижнем Тагиле Андрей Шишкин в 1974 году, переехавший в свое время в Москву и получивший должность заместителя главы Федерального агентства по строительству и ЖКХ (Госстрой), подозревается в вымогательстве взятки в размере 30 миллионов рублей за помощь в оформлении строительных документов.
Это стало известно по информации ГУ МВД России по Москве. Сообщается, что преступление было совершено еще в 2012 году, когда он пообещал некой фирме помочь согласовать проектную документацию по застройке микрорайона Восточный в подмосковном городе Истра.
На основании собранных сотрудниками ГУЭБиПК МВД России оперативных материалов в отношении Шишкина А.В. следователем ГСУ столичной полиции возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 30 октября арестован решением Тверского суда говорится в сообщении правоохранительного ведомства.
Добавим, на криминальную сделку земляк решился уже через 4 месяца после вступления в должность заместителя руководителя Госсторя.
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