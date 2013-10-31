Тагильчанина арестовали за 30-миллионный «откат»

Это стало известно по информации ГУ МВД России по Москве. Сообщается, что преступление было совершено еще в 2012 году, когда он пообещал некой фирме помочь согласовать проектную документацию по застройке микрорайона Восточный в подмосковном городе Истра.

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